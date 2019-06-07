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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
07.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Kocaeli’de alarma geçiren toz! TÜBİTAK’a gönderildi…

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Kocaeli’de alarma geçiren toz! TÜBİTAK’a gönderildi…

Kocaeli’de bir kadının mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti. Paketteki fitilin yakılması sonrası kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen madde, TÜBİTAK'a gönderildi. Özel elbiselerle ölçümü yapılan madde torpil tozu çıktı.

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  • Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
  • Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
  • Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
  • Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi. Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.

Olay, öğlen saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Bayraktar Sokak ile Papatya Sokak kesişimindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek hazırlığı için mutfağa giren Sunay Aydın, masanın üzerinde kağıda sarılı toz madde buldu. Önce muska zannettiği tozun sarılı olduğu kağıdı açarak içine parmağı ile dokunan Aydın elinde yanma hissi oluşması sonrasında yakınlarının telkini ile durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ÖZEL MASKE VE ALETLERLE TOZU İNCELEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri maddeyi bir kavanoza koyarak etrafa tedbir aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri evdekileri uzaklaştırdıktan sonra maske takarak özel aletlerle toz üzerinde inceleme yaptı. Eğlence amaçlı yakılan kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen maddede AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanılmadı.

FİTİLİ YAKINCA ZEHİRLİ OLDUĞU SANILAN TOZUN KIZ KAÇIRAN OLDUĞU ANLAŞILDI

İncelemeler sırasında namazdan dönen Sunay Aydın’ın eşi İsmail Aydın ise tozu yatak odasında kutu içinde bulduğunu ve mutfak tezgahı üzerine koyduğunu söyledi. Paketin içinde bir de fitil olduğunu söyleyen Aydın eve girerek fitili aldı. Evin sundurmasında fitili yakan Aydın ve beraberindeki ekipler, fitilin tutuşması sonucu maddenin çocuklar tarafından oyun amaçlı patlatılan kız kaçıran olduğunu belirledi.

“AFAD İNCELEDİ BİR ŞEY YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Eşinin evde bulduğu madde sonrasında kısa süreli korktuğunu söyleyen İsmail Aydın, “Evin içinde bir madde bulduk muskaya benzeyen. Onu açmışlar ve eşimin elini yakar gibi bir şey olmuş. Polisi çağırmışlar sonra da AFAD geldi. İncelediler şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Ben barut, kız kaçıran veya torpil olduğunu düşünüyorum. Fitil vardı yanında onu yaktık, fitil kız kaçıranın fitiliydi. Çocuklar bırakmıştır. Oynuyorlardı ellerinde, demek ki oraya bıraktılar. Biz de bir şey zannettik” dedi.

Tehlikeli bir buluntuya rastlanılmayan toz maddenin inceleme amacıyla TÜBİTAK’a gönderileceği öğrenilirken, ev sahibi ve eşi ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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