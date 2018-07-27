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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haluk TURGUT- Alişan KOYUNCU/ZMİT (Kocaeli), (DHA)
27.07.2018 - 20:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Kocaeli'de sel felaketi... Çok sayıda kişi mahsur kaldı

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Son dakika: Kocaeli'de sel felaketi... Çok sayıda kişi mahsur kaldı

KOCAELİ’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar nehre dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde konteyner ve ağaç üstlerine çıkan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk, 1’i kadın 3 kişi zodyak botla alınıp, kurtarılırken, diğer 7 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli il genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla nehre döndü. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis’in önünü de su bastı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı.

Son dakika: Kocaelide sel felaketi... Çok sayıda kişi mahsur kaldı

YOĞUN YAĞIŞTA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI
Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üstlerine çıktı. Buralarda mahsur kalan 10 kişi, cep telefonuyla aradıkları yetkilerden yardım istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin zodyak botla ulaştığı bölgeden ilk olarak 2’si çocuk, 1’i kadın 3 kişi kurtarıldı. Diğer 7 kişiyi kurtarma çalışması sürerken, ekipler bölgedeki seralarda ve konteynerlerin içinde başka kimsenin olup, olmadığını da kontrol ediyor. Bu arada arama- kurtarma çalışmalarına destek için İstanbul’dan bölgeye bir helikopter de sevk edildi.

Kocaeli'de sağanak sele döndü, vatandaşlar mahsur kaldıKocaeli'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur yağışı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken bazı araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.
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