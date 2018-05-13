Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

    Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

    İHA
    13.05.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç, vücuduna 3 kurşun sıkılmış şekilde toprağa gömülü olarak bulundu.

    Olay, 9 Mayıs'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Yusuf Acar’dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kendisinden haber alınamayan genç için polis arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 gün polis ekipleri tarafından aranan genç, vücuduna 3 kurşun sıkılmış şekilde gömülü olarak ölü bulundu.

    Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Yusuf Acar'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan Yusuf Acar'ın çok sayıda akrabası hastaneye geldi. Hastanede otopsi incelemesi yapılan Acar'ın cenazesi daha sonra Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'na götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Acar'ın akrabası tarafından vurulduğu ve olayı itiraf etmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalandığı iddia edildi.

    Etiketler: ölüm , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri