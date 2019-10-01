Kocaeli'de 2 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda durdurulan TIR'da piyasa değeri 2 milyon 50 bin TL değerindeki 73 bin 220 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları TIR'ı, TEM otoyolu Derince mevkiinde durdurdu.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA!
TIR'da bulunan 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Eşyaların piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak S.Ş., E.K. ve M.K. hakkında Emtia kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
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