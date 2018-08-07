Kocaeli ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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