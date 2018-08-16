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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
KOCAELİ (İHA)
16.08.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

‘Kocaeli Valisiyim’ diyerek iş adamlarını ziyaret ettiler, sonra…

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‘Kocaeli Valisiyim’ diyerek iş adamlarını ziyaret ettiler, sonra…

Kocaeli'de kendisini "Kocaeli Valisiyim" diye tanıtarak iş adamları ve sanayicileri yaklaşık 100 bin TL dolandırdığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edilirken ele geçirilen paralar mağdurlara iade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir iş adamı, telefonla arayıp kendisini Kocaeli Valisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Dolandırılan H.A.’nın şikayeti üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A.(35) ve E.G. (45) isimli iki kişi İstanbul Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE KOCAELİ VALİLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede, şüphelilerden E.G.’nin Kocaeli’de 2, Batman, Hatay ve Giresun’da ise birer iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıtıp yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını söyleyerek para istediği ortaya çıktı. Aynı bahaneye 1 ile 9 Ağustos tarihleri arasında aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen E.G.’nin parayı yatırmaları için H.A.’nın hesap numarasını verdiği ve kendisine de hesabını kullanması karşılığında komisyon verdiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hesap sahibi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen sahte vali E.G. ise adliyeye sevk edildi.

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