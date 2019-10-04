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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Kocaeli Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak! Kocaeli Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları

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Kocaeli Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak! Kocaeli Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları

Kocaeli Üniversitesi, üniversite bünyesinde 38 öğretim üyesi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, akademisyen alımı için, adayların başvurularını şahsen 15 gün içerisinde tamamlaması gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Peki, Kocaeli Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi başvuru süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler.

Kocaeli Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İlanla beraber, başvuruda bulunacak olan adayların başvuru şartlarına yönelik araştırmaları başladı. İşte, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru koşulları.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

3-Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

4-Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi’nde” belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6-Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

7-Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

8-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

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