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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
20.08.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü feci şekilde can verdi

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Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, işçilere yemek götürmek için park ettiği otomobilinin bir anda hareket etmesi sonucunda durdurmaya çalıştığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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  • Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü kazada hayatını kaybetti
  • Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü kazada hayatını kaybetti
  • Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü kazada hayatını kaybetti
  • Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü kazada hayatını kaybetti
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İŞÇİLERE YEMEK GÖTÜRÜYORDU

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyan Özer’in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne akın ederken, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı an Yıkılmaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş olay yerinde inceleme yaptı.

VALİ YARDIMCISI: İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana geldiği yerde polis ekiplerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Balaban, yaptığı açıklamada, “Başımız sağ olsun. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. İncelemeler sonucunda netleşir olay. Olay çok taze daha. Şimdi olay, böyle, şöyle olsun dersek yanlış olur. Genel incelemelerin yapılması lazım. Otopsi, araç incelemelerinin ardında göreceğiz genel durumu” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Özel’in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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