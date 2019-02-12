Kocaeli merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si görevde olan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişinin yakalanması için 7 ilde operasyon düzenlendi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 asker için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak'ta 12'si görevde, 2'si açığa alınan, 2'si emekli 16 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 kişinin gözaltına alınması için operasyon devam ediyor.
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