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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

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Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş 1 binbaşı, açıkta olan 1 yüzbaşı, ihraç edilmiş 2 üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşi ihraç üsteğmen A. Saka'nın de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SÜREÇ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. 

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