Kocaeli Kitap Fuarı ne zaman yapılacak?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Yüzlerce yayın evinin stand açacağı fuar, onlarca söyleşi, panel ve imza gününe de ev sahipliği yapacak. Peki, Kocaeli Kitap Fuarı ne zaman yapılacak?
11. Kocaeli Kitap Fuarı için araştırmalar hız kazandı. Sevdikleri yazarlarla fuarda bir araya gelmek için sabırsızlanan kitapseverler, fuar için belirlenen tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarlarından olan Kocaeli Kitap Fuarı, 27 Nisan'da kapılarını kitapseverlere açacak. 490 yayınevi ve 53 Sahafın katılımıyla yapılacak 11. Kocaeli Kitap Fuarı, 9 gün boyunca ziyaretçilerine söyleşi, seminer, imza günleri ile hizmet vermeye devam edecek.
Fuarın son günü ise 5 Mayıs olarak belirlendi. Öte yandan bu yıl fuar ziyaret saatleri 10:30 - 21:00 olarak açıklandı.
KOCAELİ KİTAP FUARI 11. KEZ KAPILARINI AÇIYOR...— Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) 16 Nisan 2019
??????? 750 SÖYLEŞİ, İMZA VE PANEL...
?? 490 YAYINEVİ...
?? 27 NİSAN - 5 MAYIS
? 10.30-21.00
?? ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ#KocaeliKitapFuarı pic.twitter.com/iHgbiQsWzz
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