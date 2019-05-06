Kocaeli iftar saatleri.. 2019 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi
İftar saat kaçta sorusunun cevabı tüm illerde olduğu gibi Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar tarafından da internette en çok aranan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri tarafından hazırlanan Ramazan İmsakiyesi'ne ve Kocaeli iftar, sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kocaeli iftar saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi
11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm illerimizde iftar saatleri internette en çok aranan konular arasında geliyor. Kocaeli iftar saatleri, sahur saatleri ve Teravih saatlerini 2019 Ramazan İmsakiyesi sayfamızdan takip edebilir, iftara ve sahura ne kadar kaldığını kentinizdeki imsakiye bilgilerinden öğrenebilirsiniz. İşte Kocaeli iftar saatleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi
KOCAELİ 2019 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|(Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|(İftar)
|(Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:06
|05:46
|13:02
|16:54
|20:08
|21:41
|2
|07.05.2019
|04:04
|05:45
|13:02
|16:54
|20:09
|21:42
|3
|08.05.2019
|04:03
|05:44
|13:02
|16:54
|20:10
|21:44
|4
|09.05.2019
|04:01
|05:43
|13:02
|16:55
|20:11
|21:45
|5
|10.05.2019
|03:59
|05:42
|13:02
|16:55
|20:12
|21:47
|6
|11.05.2019
|03:58
|05:41
|13:02
|16:55
|20:13
|21:48
|7
|12.05.2019
|03:56
|05:40
|13:02
|16:56
|20:14
|21:50
|8
|13.05.2019
|03:54
|05:39
|13:02
|16:56
|20:15
|21:51
|9
|14.05.2019
|03:53
|05:38
|13:02
|16:56
|20:16
|21:53
|10
|15.05.2019
|03:51
|05:37
|13:02
|16:56
|20:17
|21:54
Kartepe´de 58 davulcu görev yapacak
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca 32 mahallede davul çalacak 58 davulcuya eğitimlerini verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliği ile ilçede görev alacak olan Ramazan davulcuları belirlendi. Ramazanda davul çalacak 58 davulcu zabıta müdürlüğünden temin ettikleri yaka kartları ile ilçede belirlenen bölgelerde görev yapacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, muhtarlarımızdan gelen isimler üzerinde yaptıkları tespit sonrası belirlenen 58 davulcuya uyması gereken kuralları ve genel bilgileri tek tek aktardı. Davulculara vatandaşların huzurunu kaçırmayacak şekilde görev yapmalarını ve kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek aktaran Müdür Özbayraklı, yaka kartlarını da yakalarında bulundurmalarını istedi. İftar ve sahurlarda 32 mahallede davul çalacak davulcular bilgilendirme sonrası yaka kartlarını alarak görev yapacakları mahallelere dağıldılar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Halkımızın huzurlu bir ramazan geçirmesi için belediye olarak göreve hazırız. Ekiplerimiz ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız devam ettirirken tüm birimlerimiz ay boyunca görevlerini her zamanki titizlikle sürdürecek. Tüm halkımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli ramazanlar diliyorum” dedi.
İzmit’te Ramazan gecelerini davul sesleri renklendirecek
İzmit Belediyesi tarafından belirlenen davulcular, Ramazan ayında sokak sokak dolaşarak, vatandaşları sahur için uyandıracak.
Ramazan ayı boyunca İzmit’te vatandaşları sahur için uyandıracak olan davulcular belli oldu. Ramazan davulcusu olmak için başvuruda bulunan 59 davulcuya kimlikleri ve yelekleri İzmit Belediye Başkan Vekili Dilek Yalçın tarafından dağıtıldı. Başkan Vekili Yalçın, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. İzmit’te Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak davulcuların mahalle muhtarlarınca belirlendiği kaydedildi. Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcuların görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklarını da söyleyen yetkililer, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca sadece 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 02.00’den itibaren davul çalmaya başlayacaklar” dedi.
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