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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.01.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Koca vahşetinde kan donduran detaylar

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Koca vahşetinde kan donduran detaylar

Adana'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın olaydan sonra serinkanlı bir şekilde bıçağı yıkayıp yanına aldığı ve oğlunu alnından öpüp, "Hakkını helal et" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı'yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu.

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi. Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti. Aralık ayında da evden uzaklaştırma cezası biten kocası eve döndü. Seyislik yapan koca, eşine para da vermediği için kadın tarlalarda tarım işçisi olarak çalışarak para kazanmaya çalıştı.

Buna rağmen koca, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla eşini sürekli dövdü. Dün sabah da aynı sebeple evde kavga çıkararak 13 yaşındaki oğlu Abdullah Can Avcı'nın yanında eşini kovalamaya başladı. Kadın banyoya sığındı ancak şahıs, kapıyı açıp banyoda kadını kalbinden ve boğazından bıçakladı. 

"BIÇAĞI YIKADI, OĞLUNU ÖPÜP HELALLİK İSTEDİ"

Banyodan çok soğukkanlı bir şekilde çıkan koca, önce lavaboya gidip bıçağı ve kanlı elini yıkadı. Daha sonra ise korkudan kaçan oğlunu bulup onu alnından öperek "Hakkını helal et, ben gidiyorum" diyerek bıçağı da cebine koyup evden ayrıldı. Çocuk babası gittikten sonra hemen polisi arayarak "Babam annemi bıçakladı yetişin" dedi. Bu arada sesleri duyan komşuları da eve geldi.

Kadını kanlar içinde gören komşuları, hemen evin yanındaki sağlık kabini çalışanlarına haber verdi. Ancak sağlık kabini çalışanı hemşireler, kadının öldüğünü belirledi. Bu arada olay yerine polis geldi. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Buradan da otopsinin ardından ceset yakınları tarafından alınarak Diyarbakır'da toprağa verildi. Katil kocanın yakalanması için operasyonlar devam ediyor. 

Eşini boğazından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüAdana'da Yusuf Aziz Avcı (55), tartıştığı eşi Leyla Avcı'yı (50) kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.Olay, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı ve Leyla Avcı çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Aziz Avcı, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden ve boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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