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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa) (DHA)
15.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Koca şiddeti kurbanının bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

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Koca şiddeti kurbanının bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından feci şekilde dövülen ve tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 4 çocuk annesi Nurgül Yılmaz'ın (45) yakınları tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Kocaeli'nin Başiskele Damlar Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde geçen 12 Kasım günü Bülent Y.'nin otomobiline seyir halindeyken pompalı tüfek ile 8 el ateş açıldı. İsabet eden saçmalarla sağ kolu ile başından yaralanan Bülent Y., otomobili hızla sürerek olay yerinden kaçtı. Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., ilk tedavisinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Bülent Y., tedaviye alındı.

Aynı gece Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne olayda kullandığı pompalı tüfek ile gelen Ahmet Yılmaz, Bülent Y.'nin aracına ateş açan kişinin kendisi olduğunu itiraf edip teslim oldu.

Ahmet Yılmaz, ifadesinde Bülent Y.'nin damadının dayısı olduğunu ve eşi Nurgül Yılmaz ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrenince gözünün döndüğünü anlatarak, "Önce Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evimde eşim Nurgül'ü dövdüm. Daha sonra otomobilimle yaklaşık 270 kilometre yol gelip, Başiskele Damlar Mahallesi'ne Bülent Y.'yi buluşmak için çağırdım. Sokağa girer girmez de Bülent Y.'nin aracına ateş edip kendi otomobilimle kaçtım" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yılmaz, tutuklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN EŞİNİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Ahmet Yılmaz'ın feci şekilde dövdüğü 4 çocuk annesi Nurgül Yılmaz ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Nurgül Yılmaz'ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü, Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi ile Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Emre Yağlı, Yılmaz'ın yakınları ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Yakınlarının onay vermesi üzerine de talihsiz kadının 2 böbreği, dalağı ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere 3 saatlik bir operasyon ile alındı.

Nurgül Yılmaz'ın bağışlanan organlarının 4 nakil bekleyen hasta için umut olduğunu söyleyen hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi, "Bağışlanan bir organ nakil yapılan kişinin hayata tekrar tutunmasına ve içindeki yaşama sevincine umut olmaktadır. Organ veren kişi, nakil bekleyen hastalara en büyük bağışı yapmış olur. Nurgül Yılmaz'ın organlarını bağışlayan yakınlarına bu örnek davranışları nedeniyle teşekkür ediyor, başsağlığı diliyoruz" dedi.

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