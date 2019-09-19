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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.09.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Koca dehşeti! Sokak ortasında önce dövdü sonra vurdu

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Koca dehşeti! Sokak ortasında önce dövdü sonra vurdu

İstanbul Eyüpsultan’da karı koca arasında çıkan tartışma silahlı yaralanma ile sona erdi. Yakınlarının evine gitmek isteyen eşi ile tartışan koca, oğlu ile tartıştıktan sonra eşini sokak ortasında dövüp daha sonra kurşun yağmuruna tuttu. Koca daha sonra gözaltına alındı.

Olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında sorun olan Nazlı ve Ahmet İ. isimli çift, evinde tartışmaya başladı. Daha sonra yakınlarının evine gitmek için evinden ayrılan Nazlı İ. ile eşi arasındaki tartışma sokakta da devam etti.

Eşi ile birlikte evden tartışarak çıkan Ahmet İ. sokakta tartışmaya devam etti. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada koca Ahmet İ. yumruk atarak eşinin gözünü morarttı. Bunun üzerine oğlu, annesine yumruk atan babası ile kavga etmeye başladı. Oğlu ile tartışan baba Ahmet İ., yanında bulundurduğu silah ile eşini kurşun yağmuruna tuttu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Eşini silahla yaralayan koca ise yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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