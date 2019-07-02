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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

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Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’nde rektör danışmanının rektörün kızına yaptığı 1.1 milyon liralık şantaj olayında Rektör Umran İnan’ın tanık olarak alınan ifadesi ortaya çıktı. İnan ifadesinde, kızının Amerika’dan döndükten sonra kendisinden para istediğini, 3 kez farklı tarihlerde yüklü miktarda para verdiğini anlattı. İnan, bir süre sonra Ramazan Kalaycı’nın açıklarının çıktığını kızına anlattığında kızının kendisine her şeyi anlattığını, bunun üzerine şantaj olayından haberi olduğunu ifade etti.

Koç Üniversitesi, Rektör Umran İnan'ın danışmanı Ramazan Kalaycı'nın İnan'ın kızı Ayşe İnan'a yaptığı 1 milyon 150 bin liralık şantajla çalkalanmıştı. Danışman Kalaycı, Rektör'ün kızı Ayşe İnan'dan şantaj yoluyla para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda da geçtiğimiz günlerde Ramazan Kalaycı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, yaşanan skandal şantaj ile ilgili Rektör Umran İnan'ın tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı. Baba İnan verdiği ifadede şantajı nasıl öğrendiğini en ince ayrıntısına kadar anlattı.

İnan ifadesinde, kızının boşandıktan sonra Koç Üniversitesi'nde görevli olan Ramazan Kalaycı ile tanıştığını ve Kalaycı'nın Ayşe'nin eski eşi ile aralarındaki anlaşmazlıklara vakıf olduğunu, ailecek görüştüklerini, kendisinin de bu nedenle Ramazan'a güvendiğini ifade etti. İnan, Kızı'nın paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine 14 Kasım 2017 tarihinde banka hesabından 87 bin doları çekip kızına verdiğini, 27 Aralık 2017 tarihinde ise tekrar paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine bu kez hesabından 350 bin lira kredi çekerek kızına elden verdiğini belirtti.

PARASAL SIKINTI YAŞAMASIN DİYE…

Ayşe İnan'ın 24 Eylül 2018 tarihinde yeniden paraya ihtiyacı olduğunu kendisine söylediğini, bunun üzerine banka hesabından 56 bin 69 dolar çekerek yine elden kızına teslim ettiğini anlattı. Kızının Amerika'dan yeni gelmiş olması nedeniyle parasal sıkıntı yaşamaması için şantaj olayında habersiz olarak bu paraları verdiğini kaydetti.

"AÇIKLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

2018 yılının Kasım ayında Ayşe'ye Ramazan Kalaycı'nın üniversitede işlerini doğru bir şekilde yapmadığını ve açıklarının ortaya çıkmaya başladığını söylediğini ifade etti. Bunun üzerine kızının Ramazan Kalaycı'nın kendisine polisin ve MİT'in elinde kendi ismi ile kayıtlar olduğunu, bu kayıtları emniyet ve MİT görevlilerine sildirebileceğini söylediğini kaydetti.

Baba İnan, kendisine kızının Ramazan Kalaycı'nın kayıtları emniyet ve MİT görevlilerine sildirebileceğini söyleyerek üç ayrı zamanda para aldığını anlattığını belirtti. Kızının, aldığı paraları Ramazan Kalaycı'ya verdiğini bu şekilde öğrendiğini, bu nedenle kızına konu hakkında şikâyette bulunması gerektiğini söylediğini beyan etti.

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