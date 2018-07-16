Kobrası ısırdı panzehire Mısır’a uçtu
Sağlık Bakanlığı, Antalya’da evinde beslediği kobra yılanının (naja haje legionnis ) ısırdığı sihirbaz Aref Ghafouri’nin, kendi isteği ve imkanları ile tedavisine Mısır’da devam edileceğini açıkladı.
Bakanlıktan dün yapılan açıklama şöyle:
UÇAK AYARLANDI
“Ghafouri, yılan ısırması üzerine Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir. Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda andidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlamıştır. Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığımız ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz temaslarını sürdürmüş, hastanın Mısır’a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır.
KARACİĞER, KAN NORMAL
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan hastanın, sevk öncesi genel durumu, ‘Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında kreatin kinaz 230’dan 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur’ şeklindedir. Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkânları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir.”
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