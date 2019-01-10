KOBİ nedir? KOBİ olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
KOBİ değer kredisi detaylarının belli olması ardından farklı soru işaretleri gündeme geldi. En çok araştırılan konulardan biri de KOBİ’nin tanımı oldu. Kosgeb’in ‘KOBİ miyim' uygulaması ile firmalarınızın bu kapsama girip girmediğini öğrenebilirsiniz. Peki, KOBİ nedir?
2018 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, AB Bakanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TÜİK, KOSGEB, TESK ve Birliğimizin katılımıyla gerçekleştirilen bir dizi toplantı sonucunda KOBİ’nin tanımlaması yeniden yapılmıştı. Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu.
Yeni yönetmelikle KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı.
Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu şekilde sınıflandırıldı:
“- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
- Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
- Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.”
KOBİ MİYİM? UYGULAMASI
İşletmenizin hangi sınıfa girdiğini bilmiyor ve işletmenizin KOBİ olup olmadığını tespit etmek istiyorsanız https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden faydalanabilirsiniz. KOBİ Bilgi Sitesinde (www.kobi.org.tr) yer alan “Ben KOBİ Miyim?” uygulaması ile firmalarınızın KOBİ tanımı kapsamına girip girmediklerini öğrenebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle