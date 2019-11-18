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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.11.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

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Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunun YPG/PKK terör örgütünün kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, terör örgütü PKK'nın "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sıklıkla kullandığı bu slogana sarı, kırmızı ve yeşil renkte üç kalbi de ekleyen Caggins, paylaşımını Rojava etiketi ile yaptı.

VOA'nın servis ettiği görüntülerde terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını dile getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. VOA, paylaşımında örgüt mensuplarının askeri eğitimin yanı sıra ideolojik eğitimden geçtiğine vurgu yaptı.

"SİZ BUNU DESTEKLİYOR MUSUNUZ?"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bünyesindeki koalisyonun desteği ile YPG/PKK'nın yeni istihdam ettiği terör örgütü üyelerine PKK ideolojisi uzun zamandır aşılanırken koalisyon sözcüsünün bunu açık bir şekilde paylaşması dikkat çekti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Caggins, "Görüntülerdeki kişiler açık bir şekilde Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını söylüyor, siz bunu destekliyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Koalisyon SDG'nin özellikle de DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki kalıntıları ile mücadele görevine yönelik eğitimlerini destekliyor. Koalisyon eğitim alanlardan herhangi birilerinin ifade ettiği kişisel fikirleri desteklemiyor."

PKK SLOGANI

"Paylaşımınızda kullandığınız slogan Türkiye'de çok iyi bilinen bir PKK sloganı, bunu biliyor muydunuz? Ayrıca koalisyon bu kişilerin nasıl bir ideolojik eğitimden geçtiğini biliyor mu veya verilen ideolojik eğitiminin PKK ideolojisi olmadığından emin mi?" sorusunu da geçiştiren Sözcü, "SDG'nin farklı etnik, dil ve cinsiyete sahip ve siyasal olarak çoğulcu bir grup" olduğunu iddia etti.

Albay Caggins, Türkiye ile ilgili koalisyonun kullandığı standart ifadeleri de eklemeyi ihmal etmedi.

Caggins, "Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir üyesidir. DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için birçok ulusun katıldığı tek bir misyonumuz var." dedi.

 

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