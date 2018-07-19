KOAH nedir?
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığı, nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.
Bulguları: Doktor muayenede akciğerlerde hırıltı, parmak ve dudaklarda morarma saptayabilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Akciğer filmi ve nefes ölçüm testi yapılmalıdır.
Tedavisi İçin Neler Yapılır: Eğer sigara içiliyorsa sigarayı bırakmak için hekime başvurulmalıdır. Zararlı toz dumandan uzak durmak gerekir. Doktorun vereceği nefes yoluyla alınacak ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Doktorun önerdiği ilaçları kullanmak, düzenli aralıklarla kontrole gelmek, doktor söylemedikçe ilaçları bırakmamak, sigaradan ve tozlu dumanlı ortamlardan uzak durmak.
Şikayetleri : Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma
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