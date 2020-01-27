MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp öldü
GeriGündem KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde KOAH hastası Murat Saral (61) nefes almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Gölcük Hasaneyn Mahallesi’nde yaşayan KOAH hastası Murat Saral, gece yarısı nefes almakta zorluk çekince 2'nci kattaki evinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, balkondan beton zemine düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen 112 Acil ekibi, ilk müdahalenin ardından Saral’ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Murat Saral, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle