Klimalı, kitaplı durak
TUNCELİ’de vatandaşların sıcak ve soğuktan korunmaları amacıyla modern, klimalı duraklar hizmet vermeye başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şunları söyledi: “Gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında vatandaşlarımızın otobüs beklerken hava koşullarından etkilenmemesi için ‘Modern, Klimalı Duraklar’ projesini hayata geçirdik. Kapalı olan duraklarımız klima ve kitaplıktan oluşuyor. Vatandaşlarımız vasıta beklerken kitap okuyarak vakit geçirebilir.”
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