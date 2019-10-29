Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKlasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
GeriGündem Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali AKSOYER/DHA
29.10.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı

CUMHURİYETİN kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu. 

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 96 klasik otomobil, Cumhuriyetin 96. yılında, “Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu. Konvoyu oluşturanlar Avrupa Yakası'nda, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat  Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi. 

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl anısına 96 klasik ile Bağdat Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de korteji sonlandıracağız. Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak Cumhuriyetimizin 96. Yılında klasiksever arkadaşlarla bir araya geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi arttırıcı unsur olarak görüyoruz ulusal bayramlarımızı. Buradan da Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz" diye konuştu.

Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Dolmabahçe'ye geçti. Klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntüsü drone ile havadan fotoğraflandı.

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişi havadan fotoğraflandı

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişi havadan fotoğraflandı

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişi havadan fotoğraflandı

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişi havadan fotoğraflandı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle