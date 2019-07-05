Klasiğin yanında diplomatik istihbarat
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın 2018 faaliyet raporuna göre, müsteşarlık 2018 yılında 2.9 milyar TL’lik harcama yaptı. MİT Başkanı Hakan Fidan, “Klasik istihbari faaliyetlerle istihbarat diplomasisi çalışmaları da teşkilatımız tarafından hassasiyetle yürütülüyor” dedi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), 2018 yılı faaliyet raporunda, gizlilik vurgusu yapıldı. Raporun başlangıç bölümünde, “Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin gizlilik gerektiren bilgiler başlıklı 21’inci maddesi çerçevesinde bu rapor hazırlanmıştır” ifadesi yer aldı.
HAKAN FİDAN’DAN SUNUŞ YAZISI
MİT Başkanı Hakan Fidan rapora bir sunuş yazısı yazdı. Başkan Fidan yazısında, ulusal ve uluslararası düzlemin kesiştiği dünya sisteminde, devlet ve devlet dışı aktörlerin birlikte hareket edebilmekte olduğunu belirterek, “Siyasi, sosyal, ekonomik ve teknik araçlar üzerinden tehdit oluşturulabilmektedirler. Bu durum tehditleri kaynak, tür, yer ve zaman açısından daha belirsiz hale dönüştürürken, öngörülebilirliği azaltmaktadır” dedi. Fidan sunuş yazısında şu unsurlara da yer verdi: “Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği arttırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir. İçeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadelenin yanı sıra milli çıkarlarımız doğrultusunda ülkemizin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini arttırma amaçlı klasik istihbari faaliyetler ile istihbarat diplomasisi çalışmaları da teşkilatımız tarafından hassasiyetle yürütülmektedir.
YENİ GÖREVLERLE ARTAN KAPASİTE
Artan sorumluluklar ve yeni görevler aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kılmaktadır. Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da, bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir.”
2018’DE 2.9 MİLYAR LİRALIK HARCAMA
MİT’in 2018 faaliyet raporunda, başkanlığın çalışmalarına ilişkin detaylar yer almazken, harcama bilgileri kısaca yer aldı. Buna göre MİT Başkanlığı’nın başlangıç ödeneği 2 milyar 335 milyon 535 bin TL oldu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla ödenek toplamı 2 milyar 902 milyon 908 bin 696 TL olarak rapora yansırken, harcama toplamı ise 2 milyar 884 milyon 707 bin 312 TL oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle