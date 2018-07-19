Klamidya Enfeksiyonu nedir?

Halk arasında çok fazla bilinmeyen bu hastalık kadınlarda çok ciddi hasara neden olabilen pelvik iltihabi hastalıklara yol açabilir. Bu hastalığın doğal sonuçları arasında kronik pelvik ağrı, tüplerde hasar ve buna bağlı olarak dış gebelik riskinde artış ve hatta kısırlık sayılabilir.

Nasıl Bulaşır?

Klamidya cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Klamidya temel olarak, bakteri ile enfekte olan bir partnerin penis, vajina, ağız veya anüsü ile temas yolu ile bulaşır. Klamidya aynı zamanda tedavi edilmemiş klamidya enfeksiyonu olan enfekte bir gebeden doğum sırasında bebeğine de bulaşabilir. Bebekte opthalmia neonatorum adı verilen göz enfeksiyonu ya da zaatürre (akciğer enfeksiyonu) olarak kendini gösterebilir.

Belirtileri Nelerdir?

Genelde belirti vermemesine rağmen, bazı kadınlarda hafif sarımsı akıntı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, vajinal bölgede yanma ve kaşınma, kızarıklık, şişlik, dış genital organlarda yaralar, ilişki esnasında ağrı ve anormal kanama gibi klamidya enfeksiyonuna özgü olmayan nonspesifik tabir edilen belirtiler olur. Erkeklerde ise en sık bulgu, penis akıntısı ve idrar yaparken olan yanmadır .

Çoğu zaman enfeksiyon herhangi bir belirti vermez ve başka bir nedenden dolayı doktor kontrolüne gidene kadar fark edilmez. Problemin erken dönemde fark edilebilmesi için yılda bir kez doktor kontrolü ve tarama testlerinin yapılması önerilmektedir. Bu özellikle genç kadınlarda ve birden fazla partneri olan 35 yaş üstü kadınlarda önemlidir.

Tedavisi Nasıldır?

Enfeksiyon tanısı konduktan sonra standart tedavi protokolleri ile tedavisi basit ve etkilidir. Klamidya ile gonore (bel soğuklu) genelde bir arada bulunduğundan bu hastalıklardan biri teşhis edildiğinde diğerine yönelik tetkik ve tedaviler de mutlaka yapılmalıdır. Antibiyotikler enfeksiyonu tedavi edebilir ancak ortaya çıkan hasarı onaramazlar.

Tekrarlayan klamidya enfeksiyonları nadir değildir. Bu nedenle eş tedavisi önemlidir. Hastanın son 6 ay içindeki cinsel partnerleri de sorgulanıp ilgili testler yapılmalı ve ihtiyaç durumunda tedaviye alınmalıdır. Ayrıca tekrarlayan enfeksiyonlar kalıcı hasar riskini arttırmaktadır. Tedavi süresince cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir.

Tedavide kullanılan antibiyotikler hasta tarafından düzgün ve doğru alınırsa yüzde 95 etkili olabilir kısa bir sürede şifa sağlanabilir. Eğer hasta bebek istiyorsa, yani gebeliği önleyici bir yöntem kullanmıyorsa, hamile olma olasılığı nedeni ile doktorun haberdar olması önemlidir.

Hasta kişiler mutlaka doktorun kontrolünde tedavi ve takip edilmelidir. Yenidoğan dönemi dışında, büyük çocuklarda klamidya enfeksiyonu saptandığında cinsel taciz öncelikle düşünülmelidir.

Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalığın aşısı yoktur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmakta en önemli unsur, korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır. Ayrıca tek eşlilik önerilmektedir. Cinsel ilişkide mutlaka kondom kullanılmalıdır. Kadınların yılda bir kere klamidya testi yaptırması önerilmektedir.

Kimler Riskli Gruptadır?

En fazla görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olduğundan dolayı, korunmasız cinsel ilişki ve birden fazla cinsel eş hastalık riskini çok arttırır. En az yılda bir kez herhangi bir yakınma olmasa bile kontrole gitmek ve test yaptırmak önerilmektedir.