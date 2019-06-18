Kıbrıs'ın hayalet şehri nerede? Maraş neden kapalı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükumeti, 1974'ten beri kapalı durumda olan ve hayalet şehir olarak alınan Maraş'ı açma kararı aldı. 45 yıldır adım atılmayan şehirle ilgili verilen önemli kararın ardından, vatandaşlar da Maraş'ın tarihi ve konumu ile ilgili konuları araştırmaya başladı. Peki, KKTC'nin hayalet şehri nerede? Maraş neden kapalı? İşte, o konuya ilişkin bazı bilgiler...
1974 yılından beri KKTC'de yaşam alanında kapalı olarak bulunan Maraş, yasak bölge olarak yer tutuyor. Kapalı olması hali nedeniyle 'hayalet şehir' olarak anılan şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidemiyordu. Fakat, 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştı. Peki, Maraş neden kapatıldı? Hayalet şehrin tarihi önemi nedir? İşte, KKTC'nin hayalet şehri ile ilgili merak edilenler.
KIBRIS'IN ŞEHRİ MARAŞ NEREDE VE NEDEN KAPATILDI?
Maraş, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.
Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.
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