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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
03.12.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

KKTC'li vekilden şiddet eylemleri için şaşırtan paylaşım

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KKTC'li vekilden şiddet eylemleri için şaşırtan paylaşım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan şiddet olaylarına sosyal medyadan yayınladığı 'beyzbol sopası' ile tepki gösteren iktidar Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bu kez kırbaç ile gündeme geldi. Manavoğlu, sosyal medya hesabında eline aldığı kırbacı; 'KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet' notuyla paylaştı.

Renkli kişiliğiyle öne çıkan bir isim olan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını beyzbol sopasıyla protesto ettti. Manavoğlu, sosyal medyadan aracında taşıdığı beyzbol sopasının fotoğrafını paylaşarak, 'Evet, önlemimi aldım. Kış geldi, günler kısaldı. Gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım' diye yazdı.

Ülkede son dönemde yaşanan şiddet olaylarını protesto ettiğini belirten Manavoğlu, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Manavoğlu, 'Eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak' dedi. 

'ET DE ELLERİNDE SATIR DA' 

Manavoğlu, sosyal medyada ve ülkede gündem oluşturan 'beyzbol sopası' ardından bu kez 'kırbaç' ile gündeme geldi. Eline aldığı 'kırbaç'ın fotoğrafını paylaşan KKTC'li vekil, not olarak da; "KKTC’nin selameti için belli bir süre kullanılması gereken alet" yazdı. Manavoğlu'nun bu paylaşımı gündem oldu. Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, paylaşıma, "Bazı milletvekilleri hükümette olduklarını unutuyor" diye tepki gösterdi. "Bir gün sopa gösteriyorlar bir gün kırbaç" şeklinde konuşan Öztürk, "Et de ellerinde satır da. Gerekli önlemleri ve tedbirleri alacaklarsa alsınlar, alamayacaklarsa devletle dalga geçer gibi sopa ve kırbaç göstermesinler" dedi.

'SİLKELENMEMİZ GEREKİYOR'

Tepkiler üzerine DHA'ya açıklamalar yapan Manavoğlu, "Ülkede herkes hayali bir dünyada yaşıyor. Sosyal medyadan bir ahkam kesme var. Herkes aklını başına almalı" dedi. Ülkede iyi de yapılsa kötü de yapılsa eleştirildiğini kaydeden Manavoğlu, "Ülke olarak silkelenmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. İyice düşünmeliyiz. Bu gidiş iyi bir gidiş değil" diye konuştu.

Ülkede siyaset yapanların toplum çıkarına görev yapması gerektiğini ifade eden Manavoğlu, "Bir siyasetçi korkmadan ülke menfaati için çalışacak. Korkmayacak yeniden seçilemem diye. Partili partisiz hepimiz için geçerli bunlar" dedi. KKTC'li vekil, "Değişim görevi sadece Meclis'e düşmüyor. Cumhurbaşkanı, sendikalar ve tüm toplum olarak sürecin içerisinde olmalıyız" dedi.

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