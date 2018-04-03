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    KKTC'li eski bakanın oğlu İstanbul'daki rezidansta ölü bulundu

    Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
    03.04.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak (33), İstanbul’da yalnız yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla intihar etti.

    Şişli’deki bir rezidanstaki dairesinde yalnız yaşayan Çetin Öztoprak’tan iki gündür haber alamayan komşusu, rezidans yönetimine haber verdi. Saat 23.30 sıralarında çilingir yardımıyla daireye giren güvenlik görevlileri, Çetin Öztoprak’ı yatağında, yanında tabanca ile kanlar içinde buldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği saptanan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çetin Öztoprak’ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Öztoprak’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. 

    KKTCli eski bakanın oğlu İstanbuldaki rezidansta ölü bulundu

    'BİRLİKTE İNTİHAR EDELİM Mİ?’ DİYE SORMUŞ

    Çetin Öztoprak'ın bir arkadaşı, "Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin’in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi” diye konuştu. İngiltere’de yaşayan bir arkadaşının ise ”Çetin geçen günlerde şaka yollu bana ’İntihar edelim mi?’ diye sordu” dediği belirtildi. Acı haberi alan aile, Öztoprak’ın cenazesini almak üzere İstanbul’a gitti.

    Etiketler: KKTC , Canan Öztoprak , gündem
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