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    KKTC’li aday Yunanistan’ın oyu ile seçildi

    Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)
    09.04.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    Azerbaycan’ın başkanlığını yaptığı Dünya Sağlık Konseyi Başkan Yardımcılığı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Ahmet Savaşan seçildi. Savaşan’ın Başkan yardımcılığı seçilmesinde Yunanistan’ın 'olumlu oy' kullanması dikkat çekti.

    Dünya Sağlık Konseyi genel kurulu önceki gün Antalya’da yapıldı. KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun onur konuğu olarak katıldığı kurula, 38 ülkeden 47 delege katıldı. Yapılan seçimlerde Başkanlığa Azerbaycan’dan Rusyan Guliyev seçildi. Genel Sekreterlik görevine ise Yunanistan’dan Constantine Constantinides seçildi.

    Yunanistan temsilcisi, başkan yardımcılığı seçimlerinde ise çarpıcı bir adım attı ve KKTC’yi temsilen aday olan Ahmet Savaşan’ın adaylığına ’evet’ dedi.

    BAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

    Kurulda bir konuşma yapan KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu da, "Dünya sağlık turizmini şekillendirecek Dünya Konseyi’nin Başkan yardımcılığının KKTCye verilmesinde bütün delegelerin olumlu oy kullanmasına" teşekkür etti. Ataoğlu, "Bu oylamayla elde edilen başarının tarihi önemi bulunduğunu" söyledi.

    Savaşan da, Amacımız Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı’nı 2020 yılında Kuzey Kıbrısa alarak Dünya Sağlık Turizmi Forumuna ev sahipliği yapmaktır dedi. Guliyev de, Dünya Sağlık Turizmi politikalarına yön veren böylesi önemli bir uluslararası platformda Kuzey Kıbrısın başkan yardımcılığı görevini üstlenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

     

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