KKTC’den ‘Barış Pınarı’ bağışı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı harekâtı ile ilgili tepki çeken sözlerinin ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulundu. Miktarı açıklanmayan bağışın ardından KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi de vakfa 100 bin TL’lik bağış yaptı. Tatar’a 20 Kasım’da törenle Altın Madalya takdim edilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün arttırılmasına katkı için çalıştıklarını belirten TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, şunları söyledi: “39. Tümen Komutanı olarak iki yıl görev yaptığım KKTC’den böyle bir bağış beni son derece mutlu etmiştir. Biz uzun yıllar KKTC’nin savunması için elimizden geleni yaptık. Şimdi de Türk savunma sanayiinin gelişmesi için KKTC bağış yapıyor. Miktarından çok kardeşlik bağımızı daha da arttıran bu bağışın, bizim için ayrı bir önemi var.”
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