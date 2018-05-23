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    KKTC’de üniversite yurdunda yangın

    Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
    23.05.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:

    KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)ÿDoğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüs alanı içerisinde bulunan iki katlı prefabrik yurt binasında yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    Olay, öğleden sonra DAÜ 4 yurdunda meydana geldi. Üniversiteye ait iki katlı prefabrik yurt binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yurdu dumanlar kaplarken, öğrenciler korku ve panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Görevliler bir taraftan itfaiyeye ihbarda bulundu, diğer taraftan da alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 itfaiye aracıyla alevlere müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLMEYECEK

    40 öğrencinin kaldığı yurtta çıkan yangınla ilgili açıklama yapan DAÜ Halkla İlişkiler Müdürü Murat Aktuğralı, "En büyük sevincimizin can kaybı olmaması" dedi. Yangın nedeniyle ortaya çıkan zararın karşılanacağını ifade eden Aktuğralı, öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Aktuğralı, öğrencilerin diğer yurtlara yerleştirileceğini söyledi.

     

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    Etiketler: KKTC , Doğu Akdeniz Üniversitesi , gündem
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