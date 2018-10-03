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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.10.2018 - 20:25, Son Güncelleme:

KKTC'de 'pense ile tecavüz' sanığı çifte toplam 17 yıl hapis cezası

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KKTC'de 'pense ile tecavüz' sanığı çifte toplam 17 yıl hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu banka müdüründen önce tehditle para alan daha sonra da pense ile tecavüz ederek görüntüsünü çeken Ömer Çalıcıoğlu, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kendisine yardım ettiği belirlenen eşi Rahme Çalıcıoğlu ise 5 yıl hapis cezası aldı.

'TEHDİTLE PARA ALDI'

KKTC'de aylarca konuşulan olay Ocak 2105 yılında meydana geldi. Ömer Çalıcıoğlu, eşi Rahme'nin temizlikçi olarak çalıştığı bankanın müdürü T.E ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Ömer Çalıcıoğlu, T.E'den silah zoruyla 4 ay boyunca 27 bin TL para aldı. Daha fazla para isteği yerine gelmeyen Çalıcıoğlu, iddiaya göre banka müdürünü, kızını karçırmakla tehdit etti. Ancak para vermemekte direnen T.E.'ye Çalıcıoğlu çifti tuzak kurdu. Bu kez Rahme Çalıcıoğlu, T.E. ile irtabat kurdu ve buluşmak üzere bir köye çağırdı. Köyde bulunan Ömer Çalıcıoğlu, banka müdürünü eşinin yardımıyla silah zoruyla soydu.

'TECAVÜZÜ VİDEOYA ÇEKTİLER'

Ömer Çalıcıoğlu, eşinin de yardımıyla bağladığı T.E.'ye pense ile tecavüzde bulunarak bu anı da  videoya kaydetti. T.E.'nin şikayetiyle yakalanan Çalıcıoğlu çiftine, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza yağdı. Ömer Çalıcıoğlu, 12 yıl eşi Rahme ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava ile ilgili karar ise dün resmilik kazandı. Yüksek Mahkeme, Ömer Çalıcıoğlu'nun cezasını 12 yıl olarak, eşi Rahme'nin cezasını ise 8'den 5'e indirerek onadı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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