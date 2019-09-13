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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer BİLGE - LEFKOŞA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KKTC’de mühimmat deposu patladı: 540 m kuralı Faciayı önledi

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KKTC’de mühimmat deposu patladı: 540 m kuralı Faciayı önledi

KKTC’nin turizm başkenti Girne’nin dışında, 5 yıldızlı bir tatil köyünün yakınındaki askeri mühimmat deposu dün 01.30 sıralarında alev aldı, tank ve top mühimmatı sabahın ilk ışıklarına kadar patladı. Patlamaların şiddetinden otelin camları kırıldı, 14 kişi cam kırıklarından hafif yaralandı. Afyonkarahisar’da 2012 yılında 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamanın ardından uygulamaya konulan tedbirler, olası bir faciayı önledi. Bu tedbirlerden biri de mühimmat deposuyla çevresindeki herhangi bir bina arasında 540 metre mesafe olması kuralıydı.

AFYONKARAHİSAR’da 5 Eylül 2012 tarihinde Mühimmat Depo Komutanlığı’nda saat 21.15’te el bomba tasnifi sırasında meydana gelen kazada mühimmat deposu havaya uçmuş, patlamada 4’ü rütbeli 25 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Afyonkarahisar’daki bu felaketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir dizi önlem aldı. Öncelikle hava karardıktan sonra cephaneliklerde herhangi bir çalışma yapılması, mühimmat taşınması ve hatta görevliler dışında yaklaşılmasına yasak getirildi. Bir diğer önemli önlem ise sivil ya da askeri binaların, cephaneliklere, ağır mühimmatların yatay etki menzili olan 540 metre mesafeden daha uzakta olmasına karar verilmesi oldu. İlerleyen yıllarda mesafenin 450 metreye indirilmesi tartışıldı ancak pratik uygulamada, çoğu kışlada depolar ile binalar arasındaki mesafe 540 metreden fazla tutuldu.

KKTC’de mühimmat deposu patladı: 540 m kuralı Faciayı önledi

KKTC’nin turizm başkenti Girne’nin yaklaşık 10 kilometre batısında bulunan Beşparmak Dağları’nın eteklerindeki mühimmat bölüğünde dün saat 01.30’da henüz belirlenemeyen nedenle cephanelik alev aldı. Cephanelik havaya uçtu. Patlamanın yaşandığı mühimmat bölüğündeki 79 asker, komutanlarının eşliğinde hızlı bir şekilde emniyet tedbirlerini alarak güvenli mesafeye çekildi. Patlama, kışla içinde ve çevresinde alınan tedbirler sayesinde can kaybına yol açmadı.

KKTC’de mühimmat deposu patladı: 540 m kuralı Faciayı önledi

Cephanelik yakınındaki 5 yıldızlı tatil köyünde ise turistler yataklarından fırladı. Patlamaların şiddetinden otelin camları kırıldı, resepsiyondaki asma tavan çöktü. Otel yönetimi turistleri bodrum katlarına yönlendirdi. Bir grup turist ise kapalı alanlardan çıkarak sahilde şezlonglar üzerinde sabahladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay otele gelerek panik içindeki turistleri sakinleştirdi. Askeri yetkililerden bilgi alan Akıncı, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

KKTC’de mühimmat deposu patladı: 540 m kuralı Faciayı önledi

3.5 SAAT SÜRDÜ

Mühimmat deposunda saat 01.30’da başlayan yangın ve patlamalar saat 05.00’e kadar sürdü. Bu sırada askeri yetkililer bölgede emniyet tedbirleri alırken, polis ve itfaiye hazır bekledi. KKTC hükümeti, uçuşu bulunan ya da Ercan Havalimanı’ndan otele gelen turistlerin güvenli ulaşımını sağladı. Polis, patlama bölgesine yakın Arapköy ve Çatalköy bölgelerindeki evleri geçici olarak boşalttı. Bazı evlerin çatı ve bahçelerine mühimmat parçaları düştü.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, otel içinde iki turistin hafif yaralandığını, hastaneye götürülmeden ambulans içinde tedavi edildiğini, Girne’deki hastaneye ise 12 kişinin hafif kesik yaraları şikâyetiyle başvurduğunu açıkladı. Yaralılar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

TURİSTLER ‘DEVAM’ DEDİ

CEPHANELİK patlamasının en sert hissedildiği, camları patlayan 5 yıldızlı otel hızla normale döndü. Kırılan pencere ve camlar yenilendi, geceyi bodrum katı ve sahilde geçiren turistler, öğlen deniz ve havuz keyfine devam etti. Otelde cam kırıklarından yaralanan 2 kişi ayakta tedavilerinin ardından tatillerine devam etme kararı aldı. Otel yönetimi, hasarın kısa sürede onarıldığını ve hızla normal faaliyete geçtiklerini açıkladı.

HAVAİ FİŞEK VE AV YASAKLANDI

KKTC hükümeti ve askeri yetkililer kriz masası oluşturdu. Kriz masası, halka çevreye dağılan mühimmat parçalarına dokunmama, görmeleri halinde polise bildirme çağrısında bulundu. KKTC hükümeti ayrıca mühimmat arama çalışmaları sona erene kadar bölgede eğlence amaçlı havai fişek patlatılmaması kararı aldı. Beşparmak Dağları’ndaki av alanları da avcılara kapatıldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bölgede yaşayan ailelerden mühimmat arama çalışmaları bitene kadar çocuklarını bahçeye ya da boş arazilere çıkarmamalarını istedi.

TÜRKİYE’DEN ÖZEL EKİP GELDİ

PATLAMANIN nedenini belirlemek üzere Türkiye’den özel bir askeri ekip Ada’ya geldi. Mühimmat birliğinde incelemelere başlayan ekip, patlama nedenini belirleyecek. Ekip ayrıca olası sabotaj ihtimalini de soruşturacak. İlk tespitlere göre, patlamalar cephaneliklerin bir bölümünde yaşandı, alevler diğer cephaneliklere sıçramadı.

DEPOLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ PLANLANIYOR

GİRNE’deki askeri mühimmat patlaması, bir zamanlar kent dışında olan ancak zamanla kentleşme nedeniyle meskûn yerlerin yakınında kalan mühimmat depolarının taşınması tartışmalarını da beraberinde getirdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, tüm bu konuların soruşturma tamamlandıktan sonra askeri yetkililerle ele alınacağını açıkladı. KKTC’deki tüm mühimmat depolarının yerleri mercek altına alınacak.

AFYONKARAHİSAR’DA 25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar’da meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu. Aralarında asker, polis, jandarma ve akademisyenlerin bulunduğu 13 kişinin hazırladığı bilirkişi raporunda, kapatılan Susurluk deposundan mühimmatın Afyonkarahisar’a kurallara uymadan gönderildiği tespit edilmişti. Patlamayan depodaki 23 bin el bombasının arızalı olduğu anlaşılmıştı. Ayrıca kontrol edilmeden depolara konulan mühimmatın 45 gün içerisinde, 2 Ağustos 2012’ye kadar, muayenesi yapılarak neticenin üst komutanlığa bildirilmesi gerekirken, 4 Eylül 2012’ye kadar iki cephanelikte de herhangi bir kontrol, tasnif ve istifleme işlemi yapılmadığı anlaşılmıştı. Patlamayla ilgili yapılan yargılama sonucunda dönemin bölük komutanı, mühimmat bölge komutanları ile bir üsteğmen 6 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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