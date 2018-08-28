KKTC'de 'ek mesai' isyanı! Uçuşlar durdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu.
KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.
KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.
Öte yandan, Ada’da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara’ hizmet verilebiliyor.
SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ
KKTCde uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlıkta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.
THY'NİN BAZI UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, söz konusu havalimanı, grev nedeniyle bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacak.
Bu nedenle yarın Atatürk Havalimanı'ndan Ercan'a yapılması planlanan iki tarifeli seferin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ercan'a icra edilecek tarifeli uçuşlar iptal edildi.
İşte iptal edilen o uçuşlar:
TK 964-965 İST-ECN-İST
TK 970-971 İST-ECN-İST
TK 7624-25 SABİHA-ECN-SABİHA
TK 7606-07 ANKARA-ECN-ANKARA
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