KKTC Enerji Bakanı Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı rakamları açıkladı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin arama ve sondaj faaliyetleri devam ederken bölgeye dair pek çok gelişme de yaşanıyor. Başta Türkiye-Libya anlaşması olmak üzere, Türkiye'den Kıbrıs'a ilk İHA'nın uçması da bu kapsamda önemli gündem maddelerinden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaşanan gelişmeleri CNN TÜRK'e değerlendirdi. Taçoy, "Şu ana kadar 111 trilyon"luk rezerve ulaşıldı” açıklamasında bulundu. Taçoy'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Güney doğu Akdeniz bölgesinde 4 katrilyon metreküplük bir rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin şu ana kadar yaklaşık olarak 110 trilyon metreküpüne ulaşılmıştır. Daha ulaşılması gereken 3,9 katrilyonluk bir rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Onun için bu bölge dünyanın ve dünyadaki bir çok aktörün dikkatini çekmektedir. Bu durumda hem bölgeyi hem de ülkemizi çok önemli bir konuma getirmektedir. Bu bölgedeki rezervlere hep birlikte sahip çıkmak gerekmektedir.