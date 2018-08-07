KKTC'de patlama: 5 yaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Hamitköy’de askeri atış alanı çevresinde asfaltlama çalışması yapıldığı sırada patlamamış bir el bombasının infilak etmesiyle 5 işçi yaralandı. Patlamada, Âdem Tunç, Fatih Balcı, Teoman Erbağ, Sadi Koçyiğit, Uğur Mert isimli işçiler yaralandı.
Yakın Doğu üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, yaralılardan birinin sağ bileğinden itibaren elinin koptuğunu açıkladı. Sağ bileğinden itibaren eli kopan işçinin adının Âdem Tunç, diğer ağır yaralı işçinin adının ise Fatih Balcı olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan iki yaralı ameliyata alındı.
Patlamanın yaşandığı bölgede uzun süre inceleme yapıldı. Patlamamış el bombasının bölgeye nasıl ulaştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
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