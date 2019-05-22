KKK Uzman Erbaş alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm şartlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), kadrosunu güçlendirmek için bünyesinde uzman erbaş istihdam etmeye hazırlanıyor. Uzman onbaşı alımı için en az ilkokul mezunu, uzman erbaş alımı için ise en az ortaokul mezunu kişilerin başvurabileceğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 28 yaşından gün almamış olmanın önem arz ettiğini kılavuzda aktardı. Peki, uzman erbaş alımı için başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KKK uzman erbaş alımı birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Kariyerlerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman erbaş kadrolarında sürdürmek isteyen gençler, başvuru şartları ve detaylarını internet üzerinden sorguluyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor.
Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI VE KILAVUZUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER
Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇIKLANACAK?
Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).
Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
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