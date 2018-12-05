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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga BİRGÜCÜ/DHA 
05.12.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Ablasının ölümünden 3 gün sonra bir şok daha!

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Ablasının ölümünden 3 gün sonra bir şok daha!

Samsun'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Enis Adem Ş. (31) tarafından hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Ş.'nin (25) kızı A.Ş.'nin (7), savcılık talimatıyla cinayet zanlısının ailesine verilmesine genç kadının ailesi tepki gösterdi. Cinayete kurban giden Merve Ş.'nin kız kardeşi Eminegül Özcan A., yeğeninin kendilerine verilmesini isteyerek, "Kızımızı katilin yakınlarına teslim ettiler" dedi.

Olay, 2 Aralık Pazar günü, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Vücudunun 19 yerinden bıçaklanan Merve Ş., kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri tarafından otoparktan acil servise götürülürken, yaşamını yitirdi. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., mahkemece tutuklandı.

Eşiyle yaklaşık 1 aydır sorunlar yaşadığı öne sürülen Merve Ş., Terme ilçesinde toprağa verilirken, çiftin kızı A.Ş. ise savcılık talimatıyla cinayet şüphelisi Enis Adem Ş.'nin halasına verildi.

'HAMİLEYKEN BIÇAK DAYADI'

Eşinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Merve Ş.'nin kız kardeşi Eminegül Özcan A.,  yeğeninin kendilerine verilmemesine tepki gösterdi. Öldürülen ablasının daha önce de eşinden defalarca şiddet gördüğünü belirten Eminegül Özcan A., "Ablam onunla beraberken o katil sürekli ablama şiddet uyguluyordu. Hatta ablam hamileyken boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit etmiş. Zaten çocuğa da iyi davranmıyordu. Ablam ondan ayrılıp Samsun'a geldiği zaman kocası çocuğu alıyordu. Çocuk tekrar bize geldiğinde yüzünde korkmuş gibi bir ifade oluyordu ve ağlıyordu. Yeğenim babasından çok korkuyordu. Şu anda da savcılık tarafından kızımız katilin kız kardeşine verildi. Biz cenaze işlemleri ile uğraşırken, kimseyi bulamadıkları için onlara teslim etmişler. Ancak biz kızımızı geri istiyoruz. Kızımızı katilin yakınlarına teslim ettiler. Onlar çocuğa da şiddet uygular. Üç gündür ne onlardan ne de çocuktan bir haber alıyoruz. Nereye götürdüler bilmiyoruz" dedi.

'KADINA ŞİDDET ARTIK SON BULSUN'

Kadına şiddet olaylarının son bulması temennisinde de bulunan Eminegül Özcan A., "Ablam gibi nice kadınlar kocaları tarafından canice öldürülüyor. Maalesef Türkiye'de kadına şiddet olayları artarak devam ediyor. Binlerce kadın bu şiddete maruz kalıp öldürülüyor. Artık kadına yönelik bu şiddet son bulsun" diye konuştu.

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