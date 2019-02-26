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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
26.02.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Kızlarının hastalığı aileyi yıktı... Aynaya baktığında neden böyle diye ağlamaya başlıyor

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Kızlarının hastalığı aileyi yıktı... Aynaya baktığında neden böyle diye ağlamaya başlıyor

SİİRT'te, henüz 10 günlükken, vücutta su dolu kabarcıklar oluşmasına ve şiddetli kaşınmaya neden olan 'büllöz pemfigoid' adlı deri hastalığına yakalanan Yeliz Erol (13), sağlığına kavuşmayı bekliyor. Kızını tedavi için Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da çok sayıda hastaneye götürdüğünü anlatan anne Kadriye Erol, "Kızım, aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorarak, ağlıyor" dedi.

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  • Sürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyor
  • Sürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyor
  • Sürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyor
  • Sürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tınaz Tepe Mahallesi'nde oturan 5 çocuklu Faysal Erol ve Kadriye Erol çiftinin kızları Yeliz'in vücudunda 10 günlükken su dolu kabarcıklar oluşmaya başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü Yeliz'e bir deri hastalığı olan 'büllöz pemfigoid' teşhisi konuldu. Aile, bebeklerini Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da birçok hastaneye götürdü ancak hastalık tedavi edilemedi. Su torbalarının patlaması sonucu oluşan yaralar sürekli kaşınan Yeliz şimdi 13 yaşında.

Tedavi görüp hastalıktan kurtulmak isteyen Yeliz, 7'nci sınıf öğrencisi. Ancak kaşıntıları tuttuğu anda dersten çıkıp, eve gelmek zorunda kalan Yeliz, "Doğduğum günden beri bu hastalık ile yaşıyorum. Babam ve annem beni sürekli doktora götürdü. Ders esnasında kaşıntılarım başlıyor, çıkıp annemim yanına koşuyorum. Annem beni kaşıyor. Arkadaşlarım gibi oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlarım yaşlı ninelere benzediğimi söylüyorlar" dedi.

Baba Faysal Erol (41), "Kızım doğduktan 10 gün sonra bu hastalığa yakalandı. Alerji olduğunu düşündük ve sağlık ocağına götürdük. İlaçlar verdiler ancak ilaçlar işe yaramadı, gün geçtikçe kızımın vücudunda kabarmalar ve kaşıntılar başladı. Onu bu şekilde gördüğümde yüreğim yanıyor. Ancak elimden gelen bir şey yok. Maddi durumun iyi değil, buna rağmen kızım tedavi olursa elimde avucumda ne varsa satmaya hazırım. Doktorların verdiği ilacın etkisi geçtiğinde kızım kaşınıyor.Tek istediğim, kızımın bu hastalıktan kurtarması" diye konuştu.

'AYNAYA BAKINCA AĞLIYOR'

Kızının hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden annesi Kadriye Erol (40) da "Kızımın hastalığı bizleri yıktı. Sürekli kızımın yanında olmak zorundayım. Diğer çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile göremedim. Kızım aynaya baktığında 'Anne benim yüzüm neden böyle?' diye sorup, ağlıyor" diye konuştu.

BÜLLÖZ PEMFİGOİD NEDİR?

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan, yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığı. Halk arasında bilinen bir adı olmayan büllöz pemfigoid nadir görülen bir hastalık. Özellikle 60 yaş üstü yaş grubunda görülen hastalığın yaşlı nüfusun fazla olduğu Avrupa’da görülme sıklığı yaklaşık olarak 1 milyon kişide 10. Genç nüfusun hakim olduğu Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı ise tam olarak bilinmiyor. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür.

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