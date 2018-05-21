Kızlarını kaçıran evli adamın eşyalarını sokak ortasında yaktılar

Olay İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evli olduğu iddia edilen D.Ö., Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden G.T. adlı genç kızı kaçırarak İzmit'te bulunan evine getirdi. Kızlarının kaçırıldığından haberi olmayan aile ise bir süre Çaycuma'da kızlarını aramaya başladı. Arama sırasında kızlarının kaçırıldığını ve İzmit'e götürüldüğünü öğrenen aile, Çaycuma'dan yola çıkıp İzmit'e geldi. Kızlarını kaçırdığı iddia edilen D.Ö.'nün evine giren aile, D.Ö. ile bir süre tartıştıktan sonra kızları G.T.'yi evden çıkardı. Tekrar eve giren aile evdeki eşyaları sokak ortasına çıkararak ateşe verdi.

Eşyaları yakan aile daha sonra kızları G.T'yi de alarak olay yerinden kaçtı. D.Ö.'nün eşyalarını yanarken izleyen mahalleli bir süre sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyük oranda yanan eşyaları söndürerek olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak olay hakkında inceleme başlattı.