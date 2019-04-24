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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
24.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kızlarından ayrılmayan gence dehşeti yaşattılar

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KÜTAHYA'da üniversite öğrencisi Reyhan T.'nin (20) ailesi, kızlarından ayrılmayan erkek arkadaşı Yunus K.'yı (25) dövüp, boş araziye bırakırken. Yunus K. hastanede tedavi altına alınırken, 8 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Aile, kızlarından ayrılmayan genci dövüp, boş araziye attı
  • Aile, kızlarından ayrılmayan genci dövüp, boş araziye attı
  • Aile, kızlarından ayrılmayan genci dövüp, boş araziye attı
  • Aile, kızlarından ayrılmayan genci dövüp, boş araziye attı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Reyhan T., işsiz olduğu öğrenilen Yunus K. ile tanışarak arkadaş oldu. Reyhan T.'nin ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak ayrılmalarını istedi. Arkadaşlıklarının devam ettiğini öğrenen aile üyeleri kızları Reyhan'a, Yunus'u telefonla arattırdı ve buluşmak istediğini söyletti.

Buluşma yeri olan bir alışveriş merkezine giden Reyhan T.'nin babası Yusuf T. (45) ve amcası Uğur T. (39), Yunus' K'yı kendi otomobilinden zorla indirip Cemal B.'nin (53) otomobiline bindirdi. Uğur T. ve Yusuf T., otomobil içerisinde dövdükleri Yunus K.'yı 2'nci organize sanayi kavşağının karşısındaki boş araziye indirip, yine iddiaya göre saatini ve yüzüğünü alıp kaçtılar.

Yaralı halde yol kenarına kadar giden Yunus K.'yı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus K. tedavi altına alındı. Yunus K.'nın verdiği ifadeye göre şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Şüpheliler Reyhan T., babası Yusuf T., amcaları Uğur T., Recep T. (49), annesi Kibar T., Hamdi B., Cemal B. ve Celal B. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, bu sabaha karşı Kütahya'ya getirilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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