‘Kızlarımız okusun’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğinde çocuklarla buluştu.
İmamoğlu, “Hiçbir çocuk dünyada savaşın, zulmün kıskacına tutulmasın, dünyaya tutunsun, güzel yetişsin. Bu şehrin çocukları bu ülkenin geleceğine iyi hazırlansınlar istiyorum. 1 Nisan’dan itibaren oğullarınız, kızlarınız bana emanet. Onlar için çok çalışacağım. Çok büyük mücadele vereceğim. Akıllı olsunlar, çağdaş olsunlar, iyi eğitim alsınlar, iyi insan olsunlar, iyi meslek sahibi olsunlar. Başta kızlarımız hepsi okusun. Pırıl pırıl bir dünya yapacaklar, ben ona inanıyorum. Çocuklar, onların yürekleri, pıt pıt atan kalpleri, heyecanları hep benimle olsun inşallah” dedi.
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