‘Kızları da alın askere’

Malatya’dan İ.S. adlı vatandaş, kadınların da askere alınmalarını istedi. Dilekçeyi işleme alan komisyon, yeni bir kanun gerektiren dilekçelerin görüşülemeyeceği kararını verdi. Komisyon ‘Kadınlara askeri eğitim verilmesi’ konu başlığıyla, “Sayın milletvekillerim; kadınların kendilerini, ailelerini ve vatanımızı savunmalarına daha fazla katkı vermeleri için üç veya altı ay askeri eğitimin verilmesini, gerekli yasaların çıkarılmasını arz ederim” dilekçesi yazan İ.S.’ye yanıtında şöyle dedi:

TBMM ÜYELERİ HABERDAR EDİLİYOR

“Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif etmeye milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu belirtilmiştir. Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren dilekçelerin, Komisyon’da görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra, bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini, TBMM Başkanlığı’na ve başbakanlığa bilgi olarak göndermektedir. Ayrıca, kanun teklifi ve tasarısı gerektiren tüm kararları bastırıp, milletvekillerine dağıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan, TBMM üyelerinin tamamı haberdar edilmektedir.”