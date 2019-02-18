Kızıyla ilgili söylediği sözleri duyunca dehşet saçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızıyla ilgili söylediği sözleri duyunca dehşet saçtı
GeriGündem Kızıyla ilgili söylediği sözleri duyunca dehşet saçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
18.02.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Kızıyla ilgili söylediği sözleri duyunca dehşet saçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızıyla ilgili söylediği sözleri duyunca dehşet saçtı

KONYA'da itfaiyede şoför olarak çalışan Mustafa A. (47), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Koyuncu'yu (36) tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Kollarından ve başından yaralanan Koyuncu hastanede tedavi altına alınırken şüpheli Mustafa A., gözaltına alındı. Mustafa A. polisteki ilk ifadesinde, "Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi.

5
  • İtfaiye çalışanı, işyerinde damadını tabancayla vurdu
  • İtfaiye çalışanı, işyerinde damadını tabancayla vurdu
  • İtfaiye çalışanı, işyerinde damadını tabancayla vurdu
  • İtfaiye çalışanı, işyerinde damadını tabancayla vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Uluyayla Cadddesi üzerinde bulunan Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Mustafa A.'nın, yanına kızıyla 8 gün sonra boşanma davaları olan damadı Mehmet Koyuncu geldi.

İkili konuşmak için mutfak kısmına geçti. Mehmet Koyuncu'nun kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Mustafa A., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla damadına 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Koyuncu, kollarından ve başından yaralandı.

İtfaiye personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Koyuncu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli Mustafa A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Mustafa A. polisteki ilk ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile 8 gün sonra boşanma davaları var. Damadım sürekli bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi