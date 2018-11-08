Kızının tartıştığı arkadaşını dövdü
Olay, Üsküdar’daki özel okulda 10 Ekim’de meydana geldi.
İddiaya göre, E.C. ile erkek öğrenci B.T.G. (12) arasında tartışma çıktı. Çocukların karşılıklı itişmesinin ardından E.C. müdür yardımcısına gitti ve olayı ailesine haber verdi. Bir yazılım firmasında Bilgi Teknolojileri Direktörü olan baba T.C. (45), kısa süre sonra okula geldi ve ders sırasında sınıfa giderek ‘E.’ye vuran kim?’ diye sordu. Parmak kaldıran B.T.G.’nin yanına koşan T.C., sırasından çekerek yere düşürdüğü küçük çocuğu tekmeledi. Oğlunun darp edildiğini öğrenen anne E.G. ise önce polis merkezine daha sonra da adliyeye giderek şikâyetçi oldu.
Polise ifade veren T.C. “B.T.G. üzerime yürüdü. Kızımın son derece üzgün oluşu ve moral olarak çökmüş halde olması ve bu çocuğun halen kızımın bulunduğu ortamda durmasından dolayı çocuğu o anlık refleksle itekledim” dedi. Tanık olarak ifade veren sınıf öğretmeni B.K. de dayağı doğruladı.
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