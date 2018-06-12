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    Kızının gözleri önünde boğmuş

    Cavit AKGÜN/DHA
    12.06.2018 - 23:55 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde 1 çocuk babası Halis Ş. (38), önceki sabah işe gitmeyince arkadaşlarının çağırdığı ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Halis Ş. ve eşi Nur Ş.'yi (28) yerde hareketsiz yatarken buldu.

    Çiftin 9 yaşındaki kızları E..Ş. ise odasında ağlıyordu. Eşini boğarak öldürdükten sonra, falçatayla kendi bileklerini kesen Halis Ş. hastaneye kaldırıldı. Polisin odasında ağlarken bulduğu çiftin kızlarının, cinayete tanıklık ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun olay sırasında korkup odasına kaçtığı belirlendi.

    Halis Ş. polisteki ifadesinde, "Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dedi.

    Etiketler: Cinayet , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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