Kızının gözleri önünde boğmuş

Çiftin 9 yaşındaki kızları E..Ş. ise odasında ağlıyordu. Eşini boğarak öldürdükten sonra, falçatayla kendi bileklerini kesen Halis Ş. hastaneye kaldırıldı. Polisin odasında ağlarken bulduğu çiftin kızlarının, cinayete tanıklık ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun olay sırasında korkup odasına kaçtığı belirlendi.



Halis Ş. polisteki ifadesinde, "Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dedi.