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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
16.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada hayatını kaybetti

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Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada hayatını kaybetti

Burdur'da dün yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Havva Develi'nin eşi ile birlikte kızını üniversite okuyacağı Bucak'a bıraktığı ve dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra Antalya- Burdur yolunun İnsuyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bariyerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye Süleyman Göktepe (31) yönetimindeki 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Develi, kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Develi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Develi doktorların tüm çabasına rağmen dün gece hayatını kaybetti.

KIZINI ÜNİVERSİTEYE BIRAKMIŞ

Havva Develi ve eşi Ali Develi'nin dün Burdur'un Bucak ilçesine üniversiteye kayıt yaptıran kızlarını birlikte okula bıraktıktan sonra döndükleri öğrenildi. Bu sırada yol kenarındaki satıcılardan alışveriş yapmak için karşıya geçen Havva Develi'nin araca döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Havva Develi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Üzümlü köyüne götürüldü.

Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada hayatını kaybetti

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