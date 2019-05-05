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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kızını taciz edip kapıya dayananı evin önünde döverek öldürdü... Ve tutuklandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kızını taciz edip kapıya dayananı evin önünde döverek öldürdü... Ve tutuklandı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan S.Y. (19), 3 ay önce işten çıkarak evine gitmek için minibüse bindi.

Burada fiziki tacize uğrayan genç kız minibüsten indi. Tacizcinin de peşinden geldiğini fark eden genç kız, koşarak eve girdi. Ancak pencereden baktığında bu kişinin dışarıda beklediğini gördü. Hemen eve gelen baba Yılmaz Y. (44) , tacizciyle kavga etmeye başladı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, baba polis tarafından gözaltına alındı. Baba Yılmaz Y., adının Şinasi Baydar (57) olduğunu belirlenen kişiyi, kızına tacizde bulunup eve kadar takip etmesi nedeniyle dövdüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerine 28 Şubat’ta tutuklandı. Baydar ise tedavi gördüğü hastanede önceki gün öldü. Polis, yaptığı kamera incelemesinde, Şinasi Baydar’ı, Yılmaz Y. dışında ikinci bir kişinin de darp ettiğini belirledi. Polis, adının O.T. olduğunu tespit ettiği kişiyi yakalamak için de çalışma başlattı. Tutuklanan Yılmaz Y.’nin kardeşi Akın Y. “Daha önce de mahallede çıplak görmüşler. Poliste tacizle ilgili dosyaları da var” dedi.

MİNİBÜSTE YERİMİ DEĞİŞTİRDİM

- MAĞDUR S.Y. ise ifadesinde, olay anını şöyle anlattı: “İşten çıkınca eve gitmek için minibüse bindim. Bir kişi yanıma yaklaşarak tacizde bulunmaya başladı. Korkuya kapılarak yerimi değiştirdim. Daha sonra da minibüsten inip yürüyerek eve gitmeye başladım. Beni takip ediyordu. Korku ve panik içinde koşarak eve girdim ve kapıyı kapattım. Eve girince pencereden aşağı baktım. Beni taciz eden kişi kapının önünde duruyordu. Hemen anneme yaşadıklarımı ve beni taciz eden kişinin kapıda olduğunu söyledim.”

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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