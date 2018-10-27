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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.10.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Kızını öldürdüm git bak

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kızını öldürdüm git bak

ANKARA’da yaşayan Elmas Demir (26), müzisyen Vahdet Demir (30) ile 10 yıl önce evlenerek İstanbul’a yerleşti.

H.D. adında 9 yaşında ve T.D. adında 6 yaşında 2 kız çocukları vardı. Elmas Demir, eşinden gördüğü şiddete dayanamayarak Ağustos’ta 2 kızını da alarak Ankara’da yaşayan ailesinin yanına yerleşti. Vahdet Demir, 3 gün önce barışma bahanesiyle eşinin kaldığı eve gitti. Ancak Elmas Demir, eşinin barışma isteğini kabul etmedi.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Kızını öldürdüm git bak

Bunun üzerine Vahdet Demir İstanbul’a döneceğini, otobüs biletini alacağını belirterek evden ayrıldı. İki saat sonra eve tekrar gelen Vahdet Demir, kayınvalidesi ile çocukları H.D. ve T.D.’yi bıçak zoruyla bir odaya kilitledikten sonra mutfaktaki eşi Elmas Demir’i kalbinden, sırtından ve göğüs kafesinden olmak üzere 8 kez bıçakladı. Elmas Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, Vahdet Demir, kayınvalidesi ve iki kızının bulunduğu odanın kapısını açarak, “Kızını öldürdüm, git bak” diyerek evden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil kocayı olay yerinden 500 metre uzaklıkta yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘HERKES DEVASA BİR MASKE’

Öldürülen Elmas Demir’in babası Kenan Özkaragöz kızının ölümünden sonra sosyal medya hesabından “Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın amin, ben yandım ve iki şey yıkar insanı, dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet” mesajını paylaştı. Elmas Demir’in de öldürülmeden 5 gün önce “Sonra dedim ki kendime ne uğraşıyorsun milletin derdiyle. Hangi iyiliğini bilen oldu. Düştüğünde kaç kişi elinden tuttu. Herkes devasa bir maske, dost postunu giyen kaç kişi var çevremde. Bu insanlık görevdi de bi tek sen mi aldın üzerine. Ne demiş şair, huzur mu istiyorsun az insan az eşya. Şimdi kaldır kafanı, doğrult belini ve hayatını sadece seni hak edenlerle yaşa” paylaşımı dikkat çekti. 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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