Kızını istismar eden eşi tarafından öldürülen Döndü Şengül davasında karar ağırlaştırılmış müebbet

Şükrü Şengül hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Döndü Şengül’ün ailesinin avukatı Neslihan Ceylan, sanığın yargılama sırasında herhangi bir pişmanlık göstermediğini, bu nedenle hakkında herhangi bir indirim yapılmadan karar verilmesini talep etti.

İSTİSMARDAN DA 30 YIL

Mahkeme heyeti, sanığı ‘eşe karşı kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa verdiği cezadan herhangi bir indirim yapmadı. Avukat Ceyhan verilen kararla ilgili olarak Şükrü Şengül’ün cinsel istismar vakasından da indirimsiz 30 yıl hapis cezası aldığını hatırlattı.

Döndü Şengül’ün ablası Hamide Evren, “Keşke bu doğru karar, soruşturma evresinde de olsaydı. Keşke bu kişi en baştan tutuklansaydı. İlk yanlış, keşke yapılmasaydı. Kelepçe takılsaydı, biz bugün bu olayı yaşamamış olacaktık” dedi.



